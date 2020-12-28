Клубы готовятся обменяться футболистами.
Кристиан Эриксен, Getty Images
28 декабря 2020, 18:52
Миланский Интер и французский ПСЖ намерены обменяться хавбеками.
По информации издания La Gazzetta dello Sport, парижане хотели бы оформить аренду Кристиана Эриксена. В свою очередь клуб не против в обратном направлении отправить аргентинца Леандро Паредеса.
В ближайшие дни представители клубов встретятся, дабы детальнее обговорить условия перехода футболистов.
Отметим, что Интер не против отпустить Эриксена в зимнее трансферное окно. На него, помимо ПСЖ, претендуют Бавария и Арсенал.
В текущем сезоне Эриксен провел за миланский клуб 12 матчей во всех турнирах. На счету Паредеса также 12 игр за парижан.
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