Команда Пиоли набрала отличный ход в чемпионате.
Игроки Милана, Getty Images
23 декабря 2020, 23:18
В рамках 14-го тура итальянской Серии А Милан принимает Лацио. Уже в первом тайме хозяева отличились дважды. Сначала забил Ребич, а затем Чалханоглу.
"Россонери" забивают два и больше голов в Серии А уже 16 матчей подряд. Эта статистика тянется еще с прошлого сезона.
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Больше матчей с двумя и более голами удавалось проводить лишь Барселоне в 1948 году (18 игр).
На 70-ю минуту счет в противостоянии Милана и Лацио — 2:2. За текстовой онлайн-трансляцией можно следить на Football.ua.
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