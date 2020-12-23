Италия

Команда Пиоли набрала отличный ход в чемпионате.

В рамках 14-го тура итальянской Серии А Милан принимает Лацио. Уже в первом тайме хозяева отличились дважды. Сначала забил Ребич, а затем Чалханоглу.

"Россонери" забивают два и больше голов в Серии А уже 16 матчей подряд. Эта статистика тянется еще с прошлого сезона.

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Больше матчей с двумя и более голами удавалось проводить лишь Барселоне в 1948 году (18 игр).

На 70-ю минуту счет в противостоянии Милана и Лацио — 2:2. За текстовой онлайн-трансляцией можно следить на Football.ua.

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