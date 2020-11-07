Италия

Главный тренер Лацио поделился ожиданиями от матча седьмого тура чемпионата Италии.

Симоне Индзаги уверяет, что хорошо проанализировал соперника по седьмому туру Серии А и надеется, что его команда сыграет против Ювентуса сильнейшим составом.

"Я долгое время изучал Ювентус и по-прежнему считаю его сильнейшей командой Италии, – цитирует пресс-конференцию тренера Лацио Sky Sport Italia. – У Пирло отличные идеи, отличные помощники, отличные игроки. Обыграть их будет непросто".

Также Индзаги прокомментировал кадровую ситуацию в своей команде.

"Я надеюсь, что Иммобиле, Лейва и Стракоша смогут играть. Я уверен, что все обвинения в манипуляциях с результатами тестов — происки извне. Мы все знаем, насколько щепетилен наш президент в вопросах соблюдения протокола. Ребята сейчас спокойны, все ждем решения руководства".

"Положительный момент — выздоровел Луис Альберто. Поскольку он тренировался во время самоизоляции, то пребывает в неплохой форме. Однако его готовность к игре против Ювентуса нам еще предстоит оценить".

Матч Лацио — Ювентус состоится в воскресенье, 8 ноября. Начало в 13:30 по киевскому времени.