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На украинца претендуют сразу три клуба.

Полузащитник сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский может вернуться в Бельгию. Об этом сообщает Voetbal24.

По информации источника, на украинца претендуют сразу три клуба: Брюгге, Генк и Антверпен.

Однако они могут столкнуться с проблемой. Дело в том, что Аталанта может запросить за хавбека серьезную сумму, которую могут не потянуть клубы.

Также сообщается, что в услугах Малиновского заинтересованы и другие неназванные европейские клубы.

В текущем сезоне на счету Малиновского 13 матчей за бергамасков во всех турнирах, в которых забил один гол.

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