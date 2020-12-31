На украинца претендуют сразу три клуба.
Руслан Малиновский, Getty Images
31 декабря 2020, 15:33
Полузащитник сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский может вернуться в Бельгию. Об этом сообщает Voetbal24.
По информации источника, на украинца претендуют сразу три клуба: Брюгге, Генк и Антверпен.
Однако они могут столкнуться с проблемой. Дело в том, что Аталанта может запросить за хавбека серьезную сумму, которую могут не потянуть клубы.
Также сообщается, что в услугах Малиновского заинтересованы и другие неназванные европейские клубы.
В текущем сезоне на счету Малиновского 13 матчей за бергамасков во всех турнирах, в которых забил один гол.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.