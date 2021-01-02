Италия

Восстановление шведского нападающего проходит стремительно.

Златан Ибрагимович может вернуться в общую группу к поединку чемпионата Италии против Кальяри 18 января, сообщает Tuttosport.

Опытный нападающий провел тестирование на тренировочной базе клуба после полученной травмы икроножной мышцы.

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Источник утверждает, что есть вероятность участия Ибрагимовича даже в поединке Кубка Италии против Торино.

Напомним, что травму шведский форвард получил в поединке против Наполи, который завершился победой со счетом 3:1.