Восстановление шведского нападающего проходит стремительно.
Златан Ибрагимович, getty images
02 января 2021, 08:51
Златан Ибрагимович может вернуться в общую группу к поединку чемпионата Италии против Кальяри 18 января, сообщает Tuttosport.
Опытный нападающий провел тестирование на тренировочной базе клуба после полученной травмы икроножной мышцы.
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Источник утверждает, что есть вероятность участия Ибрагимовича даже в поединке Кубка Италии против Торино.
Напомним, что травму шведский форвард получил в поединке против Наполи, который завершился победой со счетом 3:1.