Италия

Лидер Милана Златан Ибрагимович станет почетным гостем на самом популярном итальянском песенном фестивале.

Златан Ибрагимович в 2021 году намерен не зацикливаться на футболе, но разнообразит сферу своей деятельности участием в фестивале в Сан-Ремо — сообщает Gazzetta dello Sport.

"Наш гость из Швеции будет в Сан-Ремо все пять вечеров, – сообщил художественный руководитель фестиваля и главный дирижер Амадеус. – Могу заверить, что это никак не скажется на его выступлениях за Милан, хотя я, как "интериста", предпочел бы, чтоб сказалось".

Фестиваль в Сан-Ремо пройдет с 2-го по 6 марта 2021 года, при этом у Милана запланирован матч 25-го тура Серии А на 3 марта, а на 7 марта — выездной поединок с Вероной в 26-м туре чемпионата Италии. Как эти события могут не повлиять друг на друга — неизвестно.

Также издание сообщает, что сегодня, 30 декабря, Ибрагимович посетит Миланелло, где пройдет обследование. Ожидается, что Златан восстановится после травмы к середине января и сможет сыграть 18 января против Кальяри.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович купил себе лес в Швеции.