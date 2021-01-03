Италия

Даль Пино считает, что фанатам, которые прошли вакцинацию, вход должен быть открыт.

Президент итальянской Серии А Паоло Даль Пино заявил, что некоторых болельщиков можно допускать на матчи чемпионата.

"Я думаю, мы должны допускать вакцинированных граждан на стадионы. Мы представили правительству многостраничный план того, как мы можем вернуть болельщиков обратно на стадион и обеспечить им безопасность".

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"Уменьшим вместимость на 20-30 процентов. Но мы не получили ни одного ответа от них. Даже телефонного звонка. Так что я надеюсь, что хотя бы тех, кто вакцинирован, разрешат. Это дело правительства, и я не буду вдаваться в подробности", — цитирует Даль Пино Football Italia ссылаясь на Rai Radio 1.

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