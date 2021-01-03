Италия

Туринский клуб не стал менять условиях соглашения с лета прошлого года.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, действующий чемпион Италии туринский Ювентус намерен совершить повторную попытку продлить контракт с аргентинским нападающим Пауло Дибалой уже в конце января/начале февраля 2021 года.

Стоит напомнить, что первый раунд переговоров между клубом и игроком прошел летом прошлого года, однако стороны так и не пришли к общему знаменателю в условиях нового соглашения.

С тех пор предложение "зебр" фактически не претерпело изменений: туринский клуб готов обеспечить Дибале рост размера заработной платы с 7,5 до 10 млн евро, которые со временем могут превратиться в 12 млн евро за счет бонусов, но взамен просит от аргентинца еще три года верности клубу, не считая тех полутора, что остаются по действующему соглашению.

В новом сезоне Дибала все никак не может найти место в стартовом составе команды Андреа Пирло, проведя к данному моменту времени лишь 13 поединков (663 минуты), в которых ему удалось отличиться двумя точными ударами.

Текущая трансферная стоимость футболиста, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 70 млн евро.

Следующий матч, в котором может принять участие Пауло Дибала, состоится в воскресенье, 3 января, когда туринский Ювентус начнет домашнюю игру против фриульского Удинезе в 21:45 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.