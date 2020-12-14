Италия

Президент Ювентуса Андреа Аньелли опроверг слова Пауло Дибалы о том, что клуб не предлагает ему новый контракт.

Андреа Аньелли удивили слова нападающего Пауло Дибалы о том, что Ювентус не заинтересован в продлении контракта с ним — сообщает La Repubblica.

"Я слышал слова Пауло, это часть моей работы, следить за такими вещами, – ответил президент Ювентуса на вопросы журналистов во время церемонии вручения приза Golden Boy-2020 от Tuttosport. – И немного удивлен. Дибала лукавит, поскольку мы уже предложили ему продлить контракт, и пока ждем его ответа".

"Я знаю, что он получил предложение, которое сделает его одним из 20-ти самых высокооплачиваемых игроков Европы. Возможно, он хочет войти в Топ-5, и мы тоже этого хотим, но пока он в пятерку лучших не входит. Если он считает иначе, то должен доказывать это на поле".

Ранее аргентинец заявил, что хотел бы остаться в Ювентусе, но от клуба не поступало предложений продлить контракт, который истекает в 2022 году.