Италия

Лучший бомбардир "нерадзурри" получил травму.

Ромелу Лукаку в понедельник, 4 января, тренировался по индивидуальной программе — сообщает Sky Sport Italia.

В поединке 15-го тура чемпионата Италии против Кротоне, в котором бельгиец забил 50-й мяч за Интер, он получил повреждение четырехглавой мышцы правого бедра.

Во вторник, 5 января, Ромелу пройдет углубленное медицинское обследование, результаты которого определят возможность его участия в матче 16-го тура Серии А против Сампдории.

Матч Сампдория — Интер запланирован на среду, 6 января. Начало в 16:00 по киевскому времени.

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