Лучший бомбардир "нерадзурри" получил травму.
Ромелу Лукаку, Getty Images
04 января 2021, 15:53
Ромелу Лукаку в понедельник, 4 января, тренировался по индивидуальной программе — сообщает Sky Sport Italia.
В поединке 15-го тура чемпионата Италии против Кротоне, в котором бельгиец забил 50-й мяч за Интер, он получил повреждение четырехглавой мышцы правого бедра.
Во вторник, 5 января, Ромелу пройдет углубленное медицинское обследование, результаты которого определят возможность его участия в матче 16-го тура Серии А против Сампдории.
Матч Сампдория — Интер запланирован на среду, 6 января. Начало в 16:00 по киевскому времени.
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