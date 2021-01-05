Италия

Риккардо Сапонара попытается помочь новичку Серии А остаться в элите.

Специя усилила свой состав нападающим Риккардо Сапонарой — сообщил официальный сайт клуба.

Сапонара, принадлежащий Фиорентине, будет выступать в составе новичка Серии А на правах аренды до конца сезона-2020/21. Если Специя сохранит прописку в элите, то получит право выкупить контракт 29-летнего форварда.

После 15-ти туров Специя набрала 11 очков и делит 17-19 места с Торино и Дженоа. В 16-м туре новой команде Сапонары предстоит выезд в Неаполь 6 января.

Риккардо, в свое время подававший большие надежды и сыгравший 22 матча (3 гола) за молодежную сборную Италии, выступал в составе Эмполи (162 матча во всех турнирах, 28 голов), Милана (8, 0), Фиорентины (31, 2), Сампдории (24, 2), Дженоа (5, 1) и Лечче (13, 2).

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