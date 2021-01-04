Италия

Футболист дал комментарий после победы.

Защитник Милана Симон Кьер прокомментировал победу клуба над Беневенто в Серии А (0:2).

"Мы продемонстрировали стремление к победе, набрали очень хороший темп. Игроки Милана всегда должны мечтать по-крупному, мы знаем, что есть много дел, и мы должны улучшать свой уровень каждый день.

Морально мы очень сильны, у нас есть воля к победе. Милан сильнее Ювентуса? Сильнее нас нет никого, но это тоже зависит от случая. Каждый матч индивидуален, но мы думаем, что можем выиграть каждую игру", — цитирует Кьера TuttoJuve ссылаясь на SkySports.

Отметим, что после победы над Беневенто, Милан побил собственный рекорд по количеству набранных очков

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