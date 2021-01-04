Италия

Football.ua продолжает проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберут лучший состав главных клубов Европы.

Для проекта были выбраны десять величайших клубов, а именно Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария.... и Шахтер с Динамо. Не удивляйтесь — украинские клубы попали в этот список, чтобы нашим читателям было интереснее.

На очереди — Милан. После него останутся лишь украинские клубы.

В данном материале мы расскажем о легендарных вратарях Милана. Оговоримся, что выбранная нами схема для "россонери" — 4-4-2 с ромбом в центре поля.

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Дида

Период работы: 1999 — 2010

Матчей: 302

Голов пропущено: 245

Нельсон Дида отыграл за Милан восемь сезонов. В 2003-м бразилец стал героем финала Лиги чемпионов-2003, отбив три удара с "точки" и выиграв серию пенальти у Джанлуиджи Буффона. После этого итальянские СМИ характеризовали вратаря как "Святой Дида".

В том же году Нельсон стал первым бразильским вратарем, который был номинирован на Золотой мяч. И пускай конец карьеры в Милане Дида провел достаточно блекло, но мало кто сможет поспорить, что этот парень входит в когорту одного из лучших вратарей в истории Лиги чемпионов, а также Милана. В период с 2003-го по 2007-й Дида был одним из лучших в мире.

Лоренцо Буффон

Период работы: 1949 — 1959

Матчей: 292

Голов пропущено: 337

Двоюродный дед Джанлуиджи Буффона был голкипером Милана в 1950-х. Этот период был одним из самых успешных для "россонери", так как команда четыре раза выиграла Скудетто и начала навязывать серьезную борьбу Ювентусу.

Лоренцо Буффон в те времена сумел заработать звание одного из лучших голкиперов Италии. Также Буффон был причастен к успеху "росонери" на международной арене, приложив руку к выходу команды в финал Кубка чемпионов-1958.

Себастьяно Росси

Период работы: 1990 — 2002

Матчей: 330

Голов пропущено: 279

Различные тренеры Милана в 1990-х имели много приятной головной боли, относительно выбора исполнителя на ту или иную позицию. Однако, лишь вратарская позиция не вызывала никаких споров — там царил Себастьяно Росси.

В течение многих лет Росси был главным вратарем Милана. Росси являлся тем, на кого клуб мог положиться, дабы обеспечить блестящие выступления. Он был агрессивным и физически сильным вратарем, способным правильно управлять своей командой, обладая при этом превосходной игрой на выходах. В частности, благодаря Росси Милан выиграл Лигу чемпионов-1994 и два Суперкубка УЕФА.

По мнению редакции Football.ua место в рамке ворот в символической сборной Милана должен занять Себастьяно Росси.

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