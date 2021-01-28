Италия

Иван Андонов продолжит выступать в болгарском чемпионате.

Вратарь Левски Иван Андонов подписал контракт с Фиорентиной, сообщает пресс-служба "фиалок".

Однако свою карьеру 17-летний болгарский голкипер продолжит в Левски, воспитанником которого он является. Андонов еще не успел дебютировать за основную команду.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает продление аренды еще на один год или приобретение прав на футболиста.

Ранее Фиорентина арендовала защитника Наполи.