Италия

Украинский полузащитник может перебраться в стан "нерадзурри".

Интер рассматривает возможность подписания Руслана Малиновского в зимнее трансферное окно, сообщает interlive.it.

В последнее время "нерадзурри" приписывают интерес к другому игроку Аталанты — Алехандро Гомесу, но источник утверждает, что руководство Интера также следит за украинцем.

При всем этом, утверждается, что подписание атакующего полузащитника возможно благодаря уходу Эриксена, однако сам Антонио Конте хочет заполучить Де Поля из Удинезе.

В текущем сезоне Руслан Малиновский забил гол и отдал две результативные передачи за Аталанту в 15 матчах.

Напомним, что Малиновский стал лидером по голам из-за штрафной в ТОП-5 лигах Европы за 2020 год.