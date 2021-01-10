Италия

Команда Стефано Пьоли продолжает показывать феноменальные результаты на старте нового сезона.

Согласно данным статистического портала Opta, обыграв в домашнем поединке Торино (2:0), Милан сумел достичь очередных исторических показателей по ходу нового футбольного года.

Милан — Торино 2:0 Видео голов и обзор матча

Речь идет о том, что "россонери" сумели отправить в ворота соперников не менее двух мячей в 16-и поединках сезона, что ранее удавалось сделать только соседям Милана по городу — Интеру — в сезонах-1949/50 и 1950/51.

Однако, у коллектива Стефано Пьоли есть серьезное преимущество над извечными конкурентами — "красно-черным" для подобного достижения понадобилось меньше одного круга национального первенства, в то время как "змеи" равномерно распределяли результативность по ходу всего сезона.

Победа над Торино принесла очередные очки в турнирную таблицу для Милана, что позволило им достичь показателя в 40 баллов, для завоевания которых команде понадобилось 17 поединков итальянской Серии А.

В следующем туре "россонери" сыграют в гостях у Кальяри, но до этого повторно проведут игру на своем поле против "быков" в рамках Кубка Италии.