Полузащитник получил повреждение.
Сандро Тонали, getty images
10 января 2021, 00:59
Милан принимал Торино на своем поле в рамках поединка 17-го тура чемпионата Италии и добился уверенной победы.
Однако есть и негативные новости из лагеря команды Стефано Пьоли — повреждение получил Сандро Тонали.
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Молодому полузащитнику нанесли удар по левой ноге при борьбе за мяч в свой штрафной площади — Тонали покинул поле на носилках.
Произошел инцидент в дебюте второй половины игры — место итальянского хавбэка на поле занял Диогу Далот.