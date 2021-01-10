Италия

Полузащитник получил повреждение.

Милан принимал Торино на своем поле в рамках поединка 17-го тура чемпионата Италии и добился уверенной победы.

Однако есть и негативные новости из лагеря команды Стефано Пьоли — повреждение получил Сандро Тонали.

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Молодому полузащитнику нанесли удар по левой ноге при борьбе за мяч в свой штрафной площади — Тонали покинул поле на носилках.

Произошел инцидент в дебюте второй половины игры — место итальянского хавбэка на поле занял Диогу Далот.