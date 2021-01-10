Италия

Football.ua продолжает проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберут лучший состав главных клубов Европы.

Напомним, для проекта были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

В данном материале мы расскажем о легендарных защитниках Милана. Оговоримся, что выбранная нами схема для "россонери" — 4-4-2 с ромбом в центре поля.

Лучшие в истории: все статьи проекта

Правый защитник

Мауро Тасотти

Период выступлений: 1980 — 1997

Матчей: 576

Голы: 10

Ассисты: 11

Нынешний помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Мауро Тасотти во времена своей игровой карьеры был чрезвычайно умным футболистом. Он прекрасно читал игру, отлично распоряжался своими навыками и и знал, какую позицию занять как в оборонительной, так и в атакующей фазах. Он не обладал навыками шикарного дриблинга, которые имеются у многих современных фулбеков, но он восполнил это с помощью своей рассудительности и хорошей техники.

Он был членом, пожалуй, лучшего квартета защитников в истории Милана: Тасотти, Костакурта, Барези и Паоло Мальдини. Тассотти был стабильным игроком основы "россонери" на протяжении 13 лет, вплоть до окончания карьеры в 1997 году. Настоящий лидер как на поле, так и в раздевалке, его авторитет был непоколебим. Глыба.

Кафу

Период выступлений: 2003 — 2008

Матчей: 166

Голы: 4

Ассисты: 22

Кафу присоединился к Милану после того, как уже закрепился в статусе одного из сильнейших защитников в мире, выступая за Рому и сборную Бразилии. Кафу сразу же занял место на правом фланге обороны, где его интенсивность, атакующая потенциал и стабильность помогли Милану взять Скудетто-2003/04. Кафу отличался высоким мастерством и прекрасной физической формой, что позволило ему преуспеть в Милане несмотря на то, что он перебрался в клуб, когда ему было 33 года.

Кафу бы настоящим энерджайзером, закрывая всю правую бровку и став, по сути, первооткрывателем того, насколько фланговый защитник может быть эффективным и в атаке.

По мнению редакции Football.ua лучшим правым защитником в истории Милана все-таки является Кафу.

Центральные защитники

Алессандро Костакурта

Период выступлений: 1986 — 2007

Матчей: 663

Голы: 3

Ассисты: 4

Алессандро Костакурта был частью величайшей задней линии в истории итальянского футбола: Тасотти-Костакурта-Барези-Мальдини. Алессандро стал настоящим хранителем истории Милана, выиграв пять(!!!) раз Лигу чемпионов и семь раз чемпионат Италии.

Костакурта отличался своей универсальностью, ведь готов был подменить кого-либо из партнеров в оборонительной линии. Игрок отличался своим боевым духом, ведь никогда не боялся пойти в жесткий стык и отобрать мяч для своей команды. Отыграв 663 матча за "россонери", Костакурта является третьим игроком в списке с наибольшим количеством поединков за клуб.

Алессандро Неста

Период выступлений: 2002 — 2012

Матчей: 326

Голы: 10

Ассисты: 2

Трансфер Несты в размере 30 миллионов евро в Милан из Лацио по-прежнему считается одним из самых дорогих трансферов защитников в истории европейского футбола. Неста был частью легендарного Милана Анчелотти, который становился триумфатором Лиги чемпионов в 2003-м и 2007-м. Его дуэт с Паоло Мальдини в центре защиты является до сих одной из сильнейших связок в мировом футболе.

Неста является достаточно недооцененным футболистом, однако давайте вспомним хотя бы то, как в 2012-м году в четвертьфинале Лиги чемпионов Алессандро просто-таки уничтожил Лионеля Месси! И таких жертв в карьере Несты были десятки. А ведь в 2012-м Несте было уже 36 лет.

Франко Барези

Период выступлений: 1977 — 1997

Матчей: 714

Голы: 31

Ассисты: 7

Пожалуй, Барези является главным примером того, что в Италии любят называть "Трагедией Интера". Франко не подошел "нерадзурри" в молодом возрасте, но стал нужным продуктом для соседей из красно-черного региона Милана. Через несколько десятилетий Барези стоял особняком в истории итальянского футбола и уже был легендой Милана, где провел всю свою профессиональную карьеру.

Барези был одним из последних представителей либеро в Милане, перед тем, как "россонери" стали играть в линию. С приходом в команду Паоло Мальдини и последующим переводом его в центр защиты, пара Мальдини-Барези была одной из сильнейших в итальянском футболе. Барези — легенда Милана, которая помогла клубу завоевать много трофеев, в том числе три Кубка/Лиги чемпионов.

Чезаре Мальдини

Период выступлений: 1954 — 1966

Матчей: 398

Голы: 3

Чезаре не просто основал династию Мальдини в Милане, но и задал тон для своих пращуров быть защитником. Чезаре, как и его сын, был универсален, ведь мог отыграть как на фланге в обороне, так и в центре защиты. Но, по сути, Чезаре Мальдини стал одним из лучших либеро в истории итальянского футбола. Игру Мальдини отмечали как высокоинтеллектуальную и сверхтехничную, как для защитника.

Также Чезаре отличался своей харизмой, став лидером раздевалки "россонери" еще в юном возрасте. В 1963-м помог Милану выиграть свой первый Кубок чемпионов. Также Чезаре четыре раза поднимал над головой трофей чемпиона Италии.

По мнению редакции Football.ua дуэт центральных защитников должен включать в себя Алессандро Неста и Франко Барези.

Левый защитник

Паоло Мальдини

Период выступлений: 1985 — 2009

Матчей: 901

Голы: 29

Ассисты: 21

Второй в династической цепочке Мальдини — Паоло, наверное, является лучшим игроком в истории клуба. 24 года профессиональной карьеры Паоло отдал именно Милану. Свой шанс в первой команде Паоло получил в 16-летнем возрасте, когда игроки линии обороны достаточно сильно страдали от травм. Его первой позицией стал левый фланг обороны, где он позже закрепился как основной игрок. И лишь спустя годы Паоло был переведен в центр обороны.

Мальдини был невероятным футболистом в период 80-х и 90-х, будучи участником, опять-таки, фантастического квартета: Тасотти-Костакурта-Барези-Мальдини. И даже с окончанием той легендарной эпохи Мальдини с приходом новой генерации игроков сумел остаться не менее ключевой фигурой команды на футбольном поле. В финале Лиги чемпионов с Миланом Паоло играл восемь раз, в пяти из которых одерживал победы.

Карл-Хайнц Шнеллингер

Период выступлений: 1965 — 1974

Матчей: 325

Голы: 3

Шнеллингер считается одним из самых талантливых левых защитников своего поколения. Переехав в Италию из Германии, Карл-Хайнц получил прозвище Фольсваген, за то, что готов был непрерывно пахать на футбольном поле. Помимо этого, объем работы всегда имел качественную подоплеку.

Шнеллингер был полезен не только в обороне. Тренера использовали футболиста также в средней линии, где он также мог принести немало пользы. Имя Карла-Хайнца Шнеллингера находится в Зале славы миланского клуба, так как его период выступлений за "россонери" припадает в один из самых золотых. Вместе с Миланом он выиграл Кубок чемпионов, дважды Кубок кубков, Межконтинентальный кубок, а также однажды чемпионат Италии.

По мнению редакции Football.ua лучшим левым защитником в истории Милана является Паоло Мальдини.

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