Капитан Барселоны Лионель Месси считает, что его извечный соперник Криштиану Роналду достоин восхищения.

"В каждом виде спорта есть атлеты, которые достойны восхищения, – цитирует Football Espana слова Месси, сказанные в программе Lo de Evole на испанском телеканале laSexta. – Те, которые своим ежедневным трудом добиваются того, что недоступно другим".

"Это Рафа Надаль, Роже Федерер, ЛеБрон Джеймс... В футболе таким является Криштиану Роналду. Я восхищаюсь всеми выдающимися атлетами".

Ранее Месси назвал лучших тренеров, с которыми работал, но при этом заявил, что не собирается становиться тренером.

Также Лео признался, что у него есть мечта, которую он не может осуществить.

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