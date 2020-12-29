Лионель Месси назвал лучших, на его взгляд, спортсменов современности.
Лионель Месси и Криштиану Роналду, Getty Images
29 декабря 2020, 08:36
Капитан Барселоны Лионель Месси считает, что его извечный соперник Криштиану Роналду достоин восхищения.
"В каждом виде спорта есть атлеты, которые достойны восхищения, – цитирует Football Espana слова Месси, сказанные в программе Lo de Evole на испанском телеканале laSexta. – Те, которые своим ежедневным трудом добиваются того, что недоступно другим".
"Это Рафа Надаль, Роже Федерер, ЛеБрон Джеймс... В футболе таким является Криштиану Роналду. Я восхищаюсь всеми выдающимися атлетами".
Ранее Месси назвал лучших тренеров, с которыми работал, но при этом заявил, что не собирается становиться тренером.
Также Лео признался, что у него есть мечта, которую он не может осуществить.
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