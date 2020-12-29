Испания

Лионель Месси назвал лучших, на его взгляд, спортсменов современности.

Капитан Барселоны Лионель Месси считает, что его извечный соперник Криштиану Роналду достоин восхищения.

"В каждом виде спорта есть атлеты, которые достойны восхищения, – цитирует Football Espana слова Месси, сказанные в программе Lo de Evole на испанском телеканале laSexta. – Те, которые своим ежедневным трудом добиваются того, что недоступно другим".

"Это Рафа Надаль, Роже Федерер, ЛеБрон Джеймс... В футболе таким является Криштиану Роналду. Я восхищаюсь всеми выдающимися атлетами".

Ранее Месси назвал лучших тренеров, с которыми работал, но при этом заявил, что не собирается становиться тренером.

Также Лео признался, что у него есть мечта, которую он не может осуществить.

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