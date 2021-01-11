Португальцу до абсолютного рекорда осталось совсем недолго.
Криштиану Роналду Getty Images
11 января 2021, 01:22
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду отметился забитым голом в матче против Сассуоло в Серии А (3:1).
Этот мяч для португальца стал 759-м в профессиональной карьере.
Все бы ничего, но у лучшего бомбардира в истории мирового футбола Йозефа Бицана, который выступал за сборные Австрии и Чехословакии, также 759 голов. Об этом сообщает Squawka.
Следом за Роналду и Бацаном расположился бразилец Пеле, у которого 757 мячей в карьере.
Ранее сообщалось, что Роналду всего на один гол опередил Месси в гонке бомбардиров прошедшей декады.