Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду отметился забитым голом в матче против Сассуоло в Серии А (3:1).

Этот мяч для португальца стал 759-м в профессиональной карьере.

Все бы ничего, но у лучшего бомбардира в истории мирового футбола Йозефа Бицана, который выступал за сборные Австрии и Чехословакии, также 759 голов. Об этом сообщает Squawka.

Most official goals scored for club and country in football history:



◉ Josef Bican (759)

◉ Cristiano Ronaldo (759)

◎ Pelé (757)



Cristiano Ronaldo is now level with Josef Bican. pic.twitter.com/LipSM82i4Y