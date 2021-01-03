Италия

Криштиану Роналду установил еще одно феноменальное достижение.

Матч 15-го тура чемпионата Италии против Удинезе стал очередной вехой в невероятной карьере Криштиану Роналду — сообщает ОРТА.

Гол в ворота Удинезе на 31-й минуте стал 20-м для форварда Ювентуса Криштиану Роналду в нынешнем сезоне во всех турнирах за клуб и сборную Португалии.

Теперь на счету португальца 15 сезонов кряду, в которых он забивал не менее 20-ти мячей.

Стоит отметить, что в тот же день и практически в то же время его извечный соперник Лионель Месси сыграл 500-й матч в Ла Лиге и стал первым не испанцем, которому покорился этот рубеж.

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