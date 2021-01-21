Италия

Португальский нападающий взобрался на вершину.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду отметился победным голом в поединке Суперкубка Италии против Наполи.

Для португальца то взятие ворот стало 760 за клуб и сборную в официальных матчах, благодаря чему он обошел Йосефа Бицана.

Как сообщает ряд источников, Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола в официальных поединках.

В текущем сезоне 35-летний футболист провел 20 игр за Ювентус, отметившись 20 голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что ранее Криштиану Роналду на пути к званию лучшего бомбардира обошел легендарного Пеле.