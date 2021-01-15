Наставник бергамского клуба доволен игрой своих подопечных.
Джан Пьеро Гасперини, Getty Images
15 января 2021, 09:07
Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над Кальяри в поединке 1/8 финала Кубка Италии.
"Мы отлично сыграли, но когда не ставишь точку в поединке сразу, рискуешь начать все сначала. Сегодня это случилось с нами после пропущенного гола, но в целом, это были хорошие 90 минут.
Аталанта в хорошей форме, но будет лучше, если мы повысим наш показатель реализации и сможем раньше заканчивать игры. Нам предстоит еще много матчей. В поединке с Кальяри мы дали сыграть игрокам, у которых было немного игрового времени. Они проделали превосходную работу. Это позволяет мне действовать более гибко", – приводит слова Гасперини Football Italia.
Ранее наставник Аталанты поделился мнением об игроках атаки своего клуба.