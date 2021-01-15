Италия

Наставник бергамского клуба доволен игрой своих подопечных.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над Кальяри в поединке 1/8 финала Кубка Италии.

"Мы отлично сыграли, но когда не ставишь точку в поединке сразу, рискуешь начать все сначала. Сегодня это случилось с нами после пропущенного гола, но в целом, это были хорошие 90 минут.

Аталанта в хорошей форме, но будет лучше, если мы повысим наш показатель реализации и сможем раньше заканчивать игры. Нам предстоит еще много матчей. В поединке с Кальяри мы дали сыграть игрокам, у которых было немного игрового времени. Они проделали превосходную работу. Это позволяет мне действовать более гибко", – приводит слова Гасперини Football Italia.

Ранее наставник Аталанты поделился мнением об игроках атаки своего клуба.