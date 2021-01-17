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  • Италия

    17 января 2021, 22:41

    Аталанта — Дженоа 0:0 Обзор матча

    Подопечные так и не сумели вскрыть оборону соперника.

    Матч Аталанта - Дженоа, Getty Images
    Матч Аталанта - Дженоа, Getty Images 17 января 2021, 22:41

    Аталанта в Бергамо принимала Дженоа в рамках 18-го тура Серии А. 

    На протяжение всего поединка команды так и не сумели открыть счет. Матч закончился нулевой ничьей. По итогу встречи Аталанта занимает 6-е место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 32 очка. Дженоа — на 16-м месте с 15-ю баллами

    Вашему вниманию обзор поединка итальянского чемпионата:

    Аталанта — Дженоа 0:0

    Аталанта: Голлини — Толои, Паломино, Джимсити — Хатебур (Мехле), Де Рон, Фройлер, Госенс — Малиновский (Миранчук), Иличич (Ламмерс), Сапата (Мюриэль)

    Дженоа: Перин — Мазьелло (Голданига), Радованович, Кришито — Дзаппакоста (Юнгюэн), Зайц (Лерагер), Бадель, Стротман (Бехрами), Чиборра — Шомуродов, Пьяца (Пандев)

    Предупреждения: Госенс — Голданига, Дзаппакоста

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