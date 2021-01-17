Аталанта — Дженоа 0:0 Обзор матча

Италия

Подопечные так и не сумели вскрыть оборону соперника.

Аталанта в Бергамо принимала Дженоа в рамках 18-го тура Серии А.

На протяжение всего поединка команды так и не сумели открыть счет. Матч закончился нулевой ничьей. По итогу встречи Аталанта занимает 6-е место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 32 очка. Дженоа — на 16-м месте с 15-ю баллами

Вашему вниманию обзор поединка итальянского чемпионата: