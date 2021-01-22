Италия

Ларссона Кулибали "орлам" посоветовал социальный работник.

Лацио подписал контракт с 17-летним Ларссоном Кулибали — сообщает Gazzetta dello Sport.

Юный ивуариец попробует свои силы в команде Лацио U-18.

Уникальность ситуации заключается в том, что парень никогда серьезно не занимался футболом и прибыл в Италию из Кот-д'Ивуар самостоятельно.

Один из социальных работников, занимавшийся с молодежью в лагерях для беженцев, был знаком с Мауро Бьянкесси — руководителя молодежного сектора Лацио. Именно он уговорил Бьянкесси посмотреть на парня, а тот был поражен, насколько Ларссон естественно обращается с мячом, и решил дать ему шанс.

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