Италия

Дебют Давиде Николы на посту тренера Торино удался.

В первом матче 19-го тура чемпионата Италии Беневенто прервал серию неудач, но обыграть Торино не удалось.

Давиде Николе, 19 января сменившему уволенного Марко Джампаоло, хватило трех дней для того, чтобы преобразить Торино и вытащить "быков" из зоны вылета.

В поединке было забито семь мячей, однако три из них арбитр совершенно справедливо отменил. Дважды Пьеро Джакомелли фиксировал игру рукой (у обеих команд) и один раз — офсайд (у Торино). В итоге в протоколе матча остались два мяча Беневенто и столько же у Торино, причем свой последний мяч гости забили в компенсированное время.

Беневенто — Торино 2:2

Голы: Н.Виола, 32, с пенальти, Лападула, 49 — Дзадза, 51, 90+3.

Беневенто: Монтипо — Туя, Глик, Барба — Тельо (Кальдирола, 67), Ионицэ (Дабо, 85), Н.Виола, Хетемай, Импрота — Лападула (Фальке, 85), Капрари (Ди Серио, 76).

Торино: Сиригу — Иццо (Бонджорно, 46), Льянко, Родригес (Гояк, 87) — Синго, Лукич (Верди, 74), Ринкон, Линетти (Базелли, 69), Ансальди — Дзадза, Белотти.

Предупреждения: Линетти, Дзадза, Базелли.

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