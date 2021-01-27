Италия

Полузащитник "нерадзурри" поделился впечатлениями от победы в кубковом поединке.

Хавбек Интера Кристиан Эриксен прокомментировал победу своего клуба в матче 1/4 финала Кубка Италии против Милана (2:1).

"Этот штрафной был идеальным и я очень счастлив. Я всегда стараюсь извлечь как можно больше их того игрового времени, которое получаю. Очень рад, что смог забить этот штрафной.

Мы знали, что это будет трудный поединок, дерби всегда отличаются высокой интенсивностью. Матч был сложным, но мы счастливы выйти в следующий раунд.

Я посвящаю это победу моей новорожденной дочери, своей семье и всем болельщикам", – цитирует Эриксена Football Italia со ссылкой на Inter TV.

Ранее, что Рома выступила с предложением в адрес миланского Интера об обмене Эриксена на Джеко.

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