Италия

Наставник "россонери" прокомментировал поражение в кубковом поединке.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли поделился мыслями после проигрыша в матче 1/4 финала Кубка Италии против Интера (1:2).

"Мне жаль, что мы вылетели, так как рассчитывали на этот турнир. Матч показал, что мы сильны и можем отлично сдерживать соперника, но после удаления все заметно усложнилось.

Вторая карточка Ибрагимовича была от желания достать соперника и помочь команде. Он мог притормозить, но такое бывает.

Вдесятером было намного сложнее играть, в результате чего мы подарили сопернику пенальти, но это поражение оставляет больше позитивных ощущений, чем игра с Аталантой.

Мы играли на равных, единственная разница – это удаление", – приводит слова Пьоли Football Italia со ссылкой на эфир RAI Sport.

Ранее полузащитник Интера Кристиан Эриксен прокомментировал победу своего клуба в данном поединке.

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