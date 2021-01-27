Италия

Защитник "нерадзурри" прокомментировал победу в кубковом поединке.

Полузащитник Интера Николо Барелла поделился мыслями после победы над Миланом в матче 1/4 финала Кубка Италии.

"Милан – сильная команда, но мы доказали, что находимся на их уровне, а может, и сильнее. Будем стараться только прогрессировать.

Битва с Миланом в Кубке может быть окончена, но чемпионская гонка продолжается в Серии А .

Мы боремся за Скудетто. Милан силен, но мы желаем победить всех", – цитирует Бареллу Football Italia со ссылкой на эфир RAI Sport.

Ранее главный тренер Милана Стефано Пьоли поделился мыслями после проигрыша в данном поединке.

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