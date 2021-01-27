Защитник "нерадзурри" прокомментировал победу в кубковом поединке.
Николо Барелла, Getty Images
27 января 2021, 11:27
Полузащитник Интера Николо Барелла поделился мыслями после победы над Миланом в матче 1/4 финала Кубка Италии.
"Милан – сильная команда, но мы доказали, что находимся на их уровне, а может, и сильнее. Будем стараться только прогрессировать.
Битва с Миланом в Кубке может быть окончена, но чемпионская гонка продолжается в Серии А .
Мы боремся за Скудетто. Милан силен, но мы желаем победить всех", – цитирует Бареллу Football Italia со ссылкой на эфир RAI Sport.
Ранее главный тренер Милана Стефано Пьоли поделился мыслями после проигрыша в данном поединке.
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