Италия

Вашему вниманию трансляция четвертьфинального поединка.

В матче 1/4 финала Кубка Италии Ювентус примет СПАЛ. Поединок пройдет в Турине на Альянц Стэдиум.

На Football.ua будет доступна видео онлайн-трансляция встречи, начало которой запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Ранее первым полуфиналистом Кубка Италии стал Интер, обыгравший Милан.

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