Италия

Наставник туринского Ювентуса прокомментировал крупную победу своей команды в четвертьфинале национального кубка.

В рамках четвертьфинальной стадии Кубка Италии туринский Ювентус на своем поле принимал СПАЛ, фактически не заметив при этом сопротивления стороны соперников по ходу поединка (4:0). Действующий чемпион страны благодаря этому успеху также оформил свой восьмой выход в полуфинал данного турнира в десяти последних сезонах.

Главный тренер "зебр" Андреа Пирло в своем послематчевом интервью выразил удовлетворение игрой команды "в матче против непростого соперника": "Нашей целью было пройти в следующий раунд, чего мы и добились в итоге, обыграв хорошо слаженного соперника. Мы подошли к игре крайне ответственно, поэтому нам удалось реализовать все запланированные задумки.

В ближайшее время нас ждут ответственные матчи в Кубке, но сейчас мы смотрим только на следующий матч Серии А против Сампдории.

Главный тренер "бьянконери" применил серьезную ротацию своего стартового состава на эту игру, предоставив игровую практику футболистам ближайшего резерва, в число которых вошли не мало юных исполнителей.

"Сегодня в стартовом составе появилось много молодых исполнителей. Ювентус — единственный клуб в стране, у которого есть полноценный второй состав, поэтому все должны получать игровое время.

Николо Фаджоли? Он интересный парень, он может конструктором наших атак, потому что у него все задатки к построению командной игры. Он обладает техникой и прекрасным видением, но давайте не будем возлагать на него слишком много обязанностей сейчас — сегодня он сыграл отличную игру", — подытожил наставник.

В полуфинале Кубка Италии туринский Ювентус встретится с миланским Интером, а своем следующем матче Серии А сыграет против Сампдории в Генуе.