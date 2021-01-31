Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
БОЛОНЬЯ - МИЛАН, GETTY IMAGES
31 января 2021, 09:00
В матче 20-го тура чемпионата Италии Болонья на своем поле минимально уступила Милану со счетом 1:2.
Гости открыли счет в середине первого тайма усилиями Ребича, после чего Кесси удвоил преимущество в начале второго тайма, реализовав пенальти. Единственный гол хозяев был забит на 81-й минуте, а его автором стал Поли.
Болонья — Милан 1:2
Голы: Поли, 81 — Ребич, 26, Кесси, 55 (с пенальти)
Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Сумаро, Дейкс (Паласио) — Шутен (Поли), Домингес (Сванберг), Орсолини (Сков Ольсен), Сориано, Сансоне (Вингато) — Барроу
Милан: Доннарума — Калабриа, Томори, Романьоли, Эрнандес — Тонали (Беннасер), Кессье, Салемакерс, Леау (Манджукич), Ребич (Крунич) — Ибрагимович
Незабитый пенальти: Ибрагимович, 26
Удаления: Михайлович (не на поле), 55
Предупреждения: Дейкс, Сориано — Ребич