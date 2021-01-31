Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В матче 20-го тура чемпионата Италии Болонья на своем поле минимально уступила Милану со счетом 1:2.

Гости открыли счет в середине первого тайма усилиями Ребича, после чего Кесси удвоил преимущество в начале второго тайма, реализовав пенальти. Единственный гол хозяев был забит на 81-й минуте, а его автором стал Поли.

Болонья — Милан 1:2

Голы: Поли, 81 — Ребич, 26, Кесси, 55 (с пенальти)

Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Сумаро, Дейкс (Паласио) — Шутен (Поли), Домингес (Сванберг), Орсолини (Сков Ольсен), Сориано, Сансоне (Вингато) — Барроу

Милан: Доннарума — Калабриа, Томори, Романьоли, Эрнандес — Тонали (Беннасер), Кессье, Салемакерс, Леау (Манджукич), Ребич (Крунич) — Ибрагимович

Незабитый пенальти: Ибрагимович, 26

Удаления: Михайлович (не на поле), 55

Предупреждения: Дейкс, Сориано — Ребич