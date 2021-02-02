Италия

Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон отметил выдающийся юбилей.

Первый полуфинальный матч Кубка Италии против Интера стал 1100-м в профессиональной карьере Джанлуиджи Буффона — сообщает OPTA.

43-летний голкипер провел 679 матчей за Ювентус, 220 за Парму, 176 за Италию и 25 за ПСЖ.

Стоит отметить, что в своем юбилейном поединке нестареющий Буффон несколько раз спасал Ювентус от верных голов.

Ранее сообщалось, что Ювентус готовит для своей легенды новый контракт.

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