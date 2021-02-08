Италия

Главный тренер Интера намерен завершить сезон с трофеями.

Накануне ответного матча полуфинала Кубка Италии Антонио Конте отметил, что выхода в финал турнира Интер должен сыграть на максимуме.

"Болельщики должны гордиться нами, – сказал тренер Интера на предматчевой пресс-конференции. – И игроки, надевающие футболку Интера, должны делать все возможное, чтобы быть предметом этой гордости. Нужны победы и трофеи".

"Мы должны готовиться к каждому матчу с максимальной отдачей. Но если в других поединках еще можно надеяться на какое-то везение, то с Ювентусом можно добиться успеха, лишь выложившись полностью".

"Если мы будем делать Ювентусу такие же подарки, как в первом матче, то у нас попросту не будет шансов. Чтобы не допускать новых ошибок, надо делать правильные выводы из прошлых".

Ранее сообщалось, что букмекеры дали противоречивый прогноз на это противостояние.

Матч Ювентус — Интер состоится во вторник, 9 февраля. Начало в 21:45 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна прямая трансляция поединка.

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