Италия

Ювентус не сможет сыграть ответный матч полуфинала Кубка Италии в сильнейшем составе.

Нападающий Альваро Мората и полузащитник Артур Мело не помогут Ювентусу в полуфинале Кубка Италии против Интера — утверждает Gazzetta dello Sport.

У обоих футболистов кишечная инфекция, и до вторника, 9 февраля, они точно не восстановятся.

Еще одна головная боль для Андреа Пирло — проблемы с мышцами Леонардо Бонуччи. Врачи предполагают, что виной этому слишком большие нагрузки из-за насыщенного календаря, и защитник даже если попадет в заявку, выйдет на поле лишь в крайнем случае.

Положительный момент — вернулся к тренировкам Пауло Дибала, однако и его попадание в стартовый состав маловероятно.

Матч Ювентус — Интер запланирован на вторник, 9 февраля. Начало в 21:45 по киевскому времени. В первом матче в Милане Ювентус победил со счетом 2:1.

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