Вашему вниманию трансляция ответного полуфинального матча.
Фото Getty Images
08 февраля 2021, 19:35
В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии Ювентус примет Интер.
Учитывая, что накануне Ювентус потерял ряд игроков, а в составе Интера вернется отбывший дисквалификацию Ромелу Лукаку, фаворитом поединка букмекеры считают гостей.
Однако с учетом того, что Ювентус выиграл в первом матче, именно его букмекеры видят в финале турнира.
Матч Ювентус — Интер состоится во вторник, 9 февраля. Начало в 21:45.
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