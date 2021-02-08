Италия

Вашему вниманию трансляция ответного полуфинального матча.

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии Ювентус примет Интер.

Учитывая, что накануне Ювентус потерял ряд игроков, а в составе Интера вернется отбывший дисквалификацию Ромелу Лукаку, фаворитом поединка букмекеры считают гостей.

Однако с учетом того, что Ювентус выиграл в первом матче, именно его букмекеры видят в финале турнира.

Матч Ювентус — Интер состоится во вторник, 9 февраля. Начало в 21:45.

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