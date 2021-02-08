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Вашему вниманию букмекерские котировки на ответный полуфинальный матч.

В ответном матче полуфинала Кубка Италии между Ювентусом и Интером букмекерская компания Parimatch считает фаворитом гостей.

Коэффициент на победу Ювентуса составляет 2,75, на победу Интера — 2,60, на ничью — 3,5.

При этом букмекеры больше верят в общий успех туринцев: на проход Ювентуса в финал коэффициент составляет 1,27, на проход Интера — 4,0.

Первый матч Интер — Ювентус завершился со счетом 1:2.

Матч Ювентус — Интер запланирован на вторник, 9 февраля. Начало в 21:45 по киевскому времени.