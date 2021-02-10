Италия

Football.ua представляет анонс ответного полуфинального матча Кубка Италии.

Аталанта и Наполи поспорят за вторую путевку в финал Кубка Италии в ответном полуфинальном поединке.

Аталанта — Наполи

Среда, 10 февраля, 21:45. Бергамо, Джевисс Стэдиум. Арбитр - Федерико Ла Пенна

Если Аталанта была разочарована упущенной победой на финальном свистке в матче Серии А против Торино (3:3), то Наполи обжегся еще больше, неожиданно проиграв Дженоа в гостях со счетом 1:2.

После поражения от Дженоа, все шансы на чемпионскую гонку для неаполитанцев окончательно угасли, что еще больше нарушило отношения наставника команды Дженаро Гаттузо и президентом клуба Аурелио де Лаурентисом, который был в ярости от результата.

Впереди у Наполи встреча с Аталантой в Кубке Италии, где команда является действующим победителем турнира, а также игры Серии А против Ювентуса и того же клуба из Бергамо, между которыми еще плей-офф Лиги Европы. Можно не сомневаться, что эти игры будут ключевыми для Гаттузо на посту главного тренера "неаполитанцев".

Последняя поездка Наполи на стадион Джевисс состоялась в июле прошлого года и она закончилась печально для гостей, уступивших со счетом 0:2, а вот домашняя игра первого круга чемпионата завершилась разгромной победой — 4:1.

Первая игра в Кубке Италии на прошлой неделе была довольно интересной: у Аталанты были хорошие шансы, но с одной стороны здорово сыграл Давид Оспина, а с другой удача, благодаря которой "неаполитанцы" все еще имеют равные шансы на выход в финал турнира.

Что касается составов, то Аталанте предстоит решить дилемму относительно их флангового защитника, так как Ханс Хатебур не сможет помочь команде из-за травмы. В принципе, его может заменить Рафаэл Толой, отыгравший справа в матче с Торино, или Маттео Руджери.

Недавно вернувшийся Марио Пашалич — сильный кандидат на игру в поддержку для Дувана Сапаты, так как Йосип Иличич и украинец Руслан Малиновский рискуют пропустить финал, если их команды выиграет, а они получат желтые карточки. Помимо этого также стоит отметить, что в заявку попал еще один украинец, новичок команды Виктор Коваленко, для которого эта игра может стать дебютной.

Если говорить о Наполи, то можно ожидать, что Гаттузо отойдет от тактики первого матча, где он использовал схему с тремя защитниками, так как важнейшая фигура — Калиду Кулибали подхватил коронавирус, а Костас Манолас не помощник из-за травмы. Таким образом, "неаполитанцы" могут рассчитывать только на запасную пару - Амир Ррахмани и Никола Максимович.

Таким образом, обе команды подходят к ответной встрече не в лучших кондициях и настроении, но все же Аталанта выглядит предпочтительнее в домашних стенах.