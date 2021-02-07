Италия

Руководство неаполитанского клуба продолжает оставаться недовольным последними результатами команды.

Гостевой поединок против генуэзского Дженоа в рамках 21-го тура итальянской Серии А ознаменовался для неаполитанского Наполи очередным поражением (1:2), ставшим для "южан" уже седьмым в текущем розыгрыше национального первенства.

Дженоа — Наполи 2:1 Видео голов и обзор матча

Руководство клуба в лице президента Аурелио Де Лаурентиса, как сообщают итальянское издание La Gazzetta dello Sport и журналист Николо Скира, на фоне очередной неудачи "Партенопеи", поставило перед главным тренером команды, Дженнаро Гаттузо, достаточно четкую задачу, от успешности выполнения которой будет зависеть дальнейшая работа итальянского специалиста с командой.

От тренерского штаба и футболистов Наполи требуется выход в финал национального Кубка, для осуществления чего будет необходимо обыграть в ответном поединке бергамаскую Аталанту (первый матч неаполитанцы в домашних условиях свели к ничьей, 0:0), а также обыграть туринский Ювентус в матче Серии А на следующих выходных.

Впрочем, в случае неудачи Гаттузо, долго оставаться вакантным место главного тренера Наполи не будет. Главным кандидатом на данный пост назывался Рафаэль Бенитес, хотя Де Лаурентис устанавливал контакты и с Маурицио Сарри, а также Вальетром Маццари и Роберто Де Дзебри.

Ответная игра в рамках полуфинала Кубка Италии между Аталантой и Наполи состоится 10 февраля, а противостояние против туринского Ювентуса намечено тремя днями позднее — 13 февраля.