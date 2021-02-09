Италия

Вашему вниманию трансляция ответного полуфинального матча.

В ответном полуфинальном матче Кубка Италии Аталанта на своем поле примет Наполи.

На кубковый матч с "неполитанцами" в заявку Аталанты попали сразу два игрока сборной Украины — Виктор Коваленко и Руслан Малиновский, причем первый может впервые выйти на поле в футболке итальянского клуба.

В первом матче была зафиксирована нулевая ничья, поэтому фаворитом встречи букмекеры считают хозяев поля.

Видео онлайн-трансляция матча Аталанта — Наполи состоится на Football.ua в среду, 10 февраля. Начало в 21:45.

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