Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Италии.

В ответном полуфинальном поединке Кубка Италии Аталанта в родных стенах обыграла Наполи со счетом 3:1 после нулевой ничьи в первом противостоянии.

В составе команды Джан Пьеро Гасперини оформленным дублем отметился Дуван Сапата, а еще один мяч себе в актив записал Маттео Пессина. У "неаполитанцев" единственный мяч забил Ирвинг Лосано.

В финале турнира Аталанта сыграет против Ювентуса, который в полуфинале выбил Интер. Финал пройдет 19 мая.

Предлагаем Вашему вниманию видео голов и обзор поединка:

Аталанта — Наполи 3:1

Голы: Сапата, 10, Пессина, 16, 78 — Лосано, 53

Аталанта: Голлини, Толой, Паломино (Кальдара, 72), Джимсити, Гозенс, Де Роон, Фройлер, Шутало, Пессина (Пашалич, 90), Муриэль (Иличич, 56), Д. Сапата

Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Ррахмани, Хюсай (Руи, 42), Элмас (Политано, 46), Бакайоко (Демме, 64), Зелински (Лоботка, 64), Лосано, Осимхен (Петанья, 78), Инсинье

Предупреждения: Паломино — Хюсай, Зелински, Ди Лоренцо, Инсинье