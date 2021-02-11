Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Италии.
Аталанта — Наполи, Getty Images
11 февраля 2021, 14:58
В ответном полуфинальном поединке Кубка Италии Аталанта в родных стенах обыграла Наполи со счетом 3:1 после нулевой ничьи в первом противостоянии.
В составе команды Джан Пьеро Гасперини оформленным дублем отметился Дуван Сапата, а еще один мяч себе в актив записал Маттео Пессина. У "неаполитанцев" единственный мяч забил Ирвинг Лосано.
В финале турнира Аталанта сыграет против Ювентуса, который в полуфинале выбил Интер. Финал пройдет 19 мая.
Предлагаем Вашему вниманию видео голов и обзор поединка:
Аталанта — Наполи 3:1
Голы: Сапата, 10, Пессина, 16, 78 — Лосано, 53
Аталанта: Голлини, Толой, Паломино (Кальдара, 72), Джимсити, Гозенс, Де Роон, Фройлер, Шутало, Пессина (Пашалич, 90), Муриэль (Иличич, 56), Д. Сапата
Наполи: Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Ррахмани, Хюсай (Руи, 42), Элмас (Политано, 46), Бакайоко (Демме, 64), Зелински (Лоботка, 64), Лосано, Осимхен (Петанья, 78), Инсинье
Предупреждения: Паломино — Хюсай, Зелински, Ди Лоренцо, Инсинье