Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Италии.

В ответном полуфинальном матче Кубка Италии Ювентус на своем поле расписал нулевую ничью с миланским Интером.

Гости больше владели мячом и создавали моментов, но забить в ворота Буффона им не удалось. В итоге все решил счет первого противостояния, где подопечные Андреа Пирло были сильнее со счетом 2:1.

В финале турнира Ювентус сыграет против победителя пары Аталанта — Наполи, ответный матч которых пройдет сегодня, 10 февраля, в 21:45 по киевскому времени.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Ювентус — Интер 0:0



Ювентус: Буффон — Данило, Демирал, де Лигт, Алекс Сандро — Куадрадо (Кьеллини, 81), Бентанкур, Рабио, Бернардески (Маккени, 62) — Кулусевски (Кьеза, 87), Роналду.



Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони (Коларов, 66) — Хакими, Барелла, Брозович, Эриксен (Сенси, 66), Дармиан (Перишич, 57) — Лукаку, Мартинес.



Предупреждения: Алекс Сандро — Дармиан, Перишич, Брозович.