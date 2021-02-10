Наставник "нерадзурри" высказался о туринском клубе после вылета из Кубка Италии.
Антонио Конте, Getty Images
10 февраля 2021, 09:46
Главный тренер Интера Антонио Конте ответил на оскорбление со стороны президента Ювентуса Андреа Аньелли после ответного полуфинального поединка кубка Италии.
"Ювентус должен сказать правду. Я думаю, что четвертый судья слышал и видел все, что происходило во время матча.
Ювентусу нужно быть более вежливыми, как по мне. Им нужно проявлять больше честности и уважения к тем, кто здесь работает", – цитирует Конте Football Italia.
Ранее Антонио Конте заявил, что Интер хочет, чтобы их болельщики гордились командой.
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