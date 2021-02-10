Главный тренер Интера Антонио Конте ответил на оскорбление со стороны президента Ювентуса Андреа Аньелли после ответного полуфинального поединка кубка Италии.

"Ювентус должен сказать правду. Я думаю, что четвертый судья слышал и видел все, что происходило во время матча.

Ювентусу нужно быть более вежливыми, как по мне. Им нужно проявлять больше честности и уважения к тем, кто здесь работает", – цитирует Конте Football Italia.

Ранее Антонио Конте заявил, что Интер хочет, чтобы их болельщики гордились командой.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.