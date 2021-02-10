Италия

Наставник "нерадзурри" высказался о туринском клубе после вылета из Кубка Италии.

Главный тренер Интера Антонио Конте ответил на оскорбление со стороны президента Ювентуса Андреа Аньелли после ответного полуфинального поединка кубка Италии.

"Ювентус должен сказать правду. Я думаю, что четвертый судья слышал и видел все, что происходило во время матча.

Ювентусу нужно быть более вежливыми, как по мне. Им нужно проявлять больше честности и уважения к тем, кто здесь работает", – цитирует Конте Football Italia.

Ранее Антонио Конте заявил, что Интер хочет, чтобы их болельщики гордились командой.

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