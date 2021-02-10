Италия

Наставник миланского клуба считает, что его клуб сумел напугать команду Пирло.

Интер покинул Кубок Италии по итогам двух встреч с туринским Ювентусом. (1:2, 0:0). Наставник "нерадзурри" поделился мыслями о вылете своего клуба из очередного турнира.

"На мой взгляд, мы должны были воспользоваться созданные нами шансами. Мы заплатили за первый матч, за подарки, которые сделали им. Вы делаете ошибки, чтобы учиться на них, а затем начинать все сначала и пытаться снова.

Лукаку? Ромелу не выложился на все сто процентов. Бывают моменты, когда вы не в лучшей форме.

Эриксен сыграл свою роль, ведь мы хотели иметь двух плеймейкеров с ним и Марсело Брозовичем, и смогли доставить сопернику проблемы.

Мы учимся на ошибках и продолжаем работать. Но Интер вернул себе авторитет. Сегодня мы смогли напугать Ювентус", — приводит слова Конте Football Italia.

Ранее Антонио Конте ответил на оскорбление со стороны президента Ювентуса Андреа Аньелли после ответного полуфинального поединка кубка Италии.

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