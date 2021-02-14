Италия

Наставник "бьянконерри" поделился мыслями по завершению поединка Серии А.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло прокомментировал поражение от Наполи в рамках поединка 22-го тура Серии А.

"В створ наших ворот не пробили ни разу, мы проиграли из-за сомнительного инцидента. Жаль, что мы не смогли победить. Мы показали качественную игру, но не добились нужного результата.

Если давать пенальти за такие касания, то любой контакт можно будет расценивать как пенальти. Если бы подобное назначили в пользу Ювентуса, было бы много споров и жалоб.

Был сомнительный пенальти, есть вопросы насчет возможной второй желтой карточки для Джованни Ди Лоренцо. В матчах с участием Ювентуса некоторые моменты оцениваются под другим углом, потому что все говорят о нас.

Но это была хорошая игра. Единственное, чего нам не хватило – это гола. Мы создавали много моментов, но вратарь Наполи стал лучшим игроком матча, так что сегодня я не могу жаловаться на игру своих нападающих", – приводит слова Пирло Football Italia.

Ранее наставник неаполитанского клуба также подвел итог данной встречи команд.

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