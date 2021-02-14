Италия

Наставник неаполитанского клуба поделился мыслями после победы в поединке серии А.

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо высказался о своем клубе после непростой победы над Ювентусом в поединке 22-го тура Серии А.

"Соперник заслуживал большего, но мы были под давлением и упорно боролись, чтобы сыграть на ноль.

Я никогда не сомневался в этой команде, иначе я бы просто собрался и поехал домой. Без веры в игроков никуда не двинешься. Я всегда чувствовал, что они готовы сделать то, о чем я прошу, и это важно.

Многое было сказано, но мне нравится, когда меня судят по делам. Что мне не нравится, так это когда меня оскорбляют. Я никому этого не позволю.

Можете думать, что я плохой тренер, пожалуйста, но я готов преследовать каждого и кричать под вашими окнами, если это ложь. Без понятия, где бы был Наполи без коронавируса и травм, но это аномальный сезон. Просыпаешься утром и не знаешь, что произойдет." – приводит слова Гаттузо Football Italia.

Ранее СМИ сообщали, что судьба Гаттузо в Наполи зависит от двух поединков.

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