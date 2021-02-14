Италия

Украинские хавбеки Аталанты начнут матч Серии А на скамейке запасных.

Сегодня, 14 февраля, состоится поединок 22-го тура Серии А, в котором встретятся Кальяри и Аталанта.

Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини принял решение не включать украинских полузащитников Руслана Малиновского и Виктора Коваленко в стартовый состав, а оставил их на скамейке запасных.

Напомним, что Коваленко перебрался зимой в Италию, но еще не дебютировал за свою новую команду. На счету Малиновского уже 19 матчей в Серии А, в которых он забил один гол и отдал три ассиста.

Также отметим, что сегодня Коваленко празднует свой 25-й день рождения.

Поединок Кальяри — Аталанта начнется в 16:00 по киевскому времени.