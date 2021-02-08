Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 21-го тура Серии А.

В поединке 21-го тура итальянской Серии А Лацио на своем поле минимально обыграл Кальяри со счетом 1:0.

Единственный и победный гол был забит на 61-й минуте встречи, а его автором стал главный бомбардир команды Чиро Иммобиле.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Лацио — Кальяри 1:0

Гол: Иммобиле, 61

Лацио: Рейна — Мусаккьо (Пароло, 82), Раду, Ачерби — Лаццари (Лулич, 64), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 64), Марушич, Милинкович-Савич, Лейва (Эскаланте, 82) — Корреа (Мурики, 73), Иммобиле.

Кальяри: Краньо — Годин, Дзаппа (Симеоне, 76), Ругани — Ликояннис (Трипальделли, 52), Марин, Жоао Педро, Нандес, Наингголан (Перейро, 84) — Валюкевич, Паволетти (Черри, 84).

Предупреждения: Корреа — Нандес