Италия

Наставник миланского Интера прокомментировал успешную игру его команды в матче против Лацио.

В рамках 22-го тура итальянской Серии А миланскому Интеру удалось показать качественную игру в домашнем поединке против римского Лацио (3:1), благодаря чему команда сумела потеснить соседей по городу в лице Милана с первой строчки турнирной таблицы.

Интер — Лацио 3:1 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте в своем послематчевом интервью восхищался игрой своих подопечных, но также не забыл при этом похвалить оппонентов за достойное сопротивление.

"Насколько важным является улучшение наших позиций в турнирной таблице? Это была наша цель, какое-то время мы долгое время преследовали. В конечном итоге, мы сумели ее достичь, обыграв такую ​​прекрасную команду, как Лацио, которую я могу только поздравить с хорошей игрой.

У них было шесть побед подряд в Серии А до игры с нами, поэтому достигнутый Интером результат выглядит еще более ценным. Тем более, что впереди у нас стоит дерби против Милана, для которого мы теперь подготовили прекрасные входные параметры. Будет увлекательная игра команд с большими амбициями, в этом нет сомнений".

Отдельными пунктами в ответе на вопросы журналистов от итальянского специалиста были рассуждения на тему формы некоторых из его подопечных. В частности, о нападающем Ромелу Лукаку наставник Интера сказал следующее: "Он, как и все, здорово сумел справить с неудачными выступлениями, которая преследовала нас в прошлом. Ромелу, Лаутаро, наша оборона, Перишич — мне трудно выделить кого-то отдельно, ведь все футболисты сыграли прекрасно.

Эриксен также был хорош, он наконец-то начал понимать, что мы от него хотим видеть на поле. Наша главная цель — заставить болельщиков гордиться игрой своей команды. К этому и будем стремиться", — подытожил Антонио Конте.

Главный тренер "змей" также выделил игру Ивана Перишича: "Время показало, что мы сделали правильный выбор, вернув его в команду. Он является ярко атакующим игроком, однако постепенно начинает работать в обороне, с чем были проблемы ранее. У него есть потенциал, о котором даже он не знает. Вернувшись в Милан, он в некоторой степени сомневался в себе, но если есть качественная работа на тренировках, то можно будет пожинать ее плоды на футбольном поле. Иван растет, как и Эриксен: как и их возможности, которые раньше были более ограниченными".

В следующем туре Интер выступит в качестве номинального хозяина в дерби против Милана.