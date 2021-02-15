У одного из игроков сборной Украины возникли проблемы со здоровьем.
Руслан Малиновский, Getty Images
15 февраля 2021, 17:20
Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский испытывает проблемы со здоровьем, из-за чего ему предстоит перенести операцию. Об этом сообщает YouTube-канал ТаТоТаке.
По информации источника, у 27-летнего украинца грыжа в области живота, которая даже может вызывать дискомфорт во время матчей.
Однако несмотря на это, руководство Аталанты пока не готово проводить операцию, так как сейчас у итальянского клуба слишком напряженный график поединков. Из-за этого было решено перенести проведение операции на после чемпионата Европы.
В нынешнем сезоне Малиновский провел 24 поединка, в которых смог забить один гол и отдать три ассиста.